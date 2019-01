Måske skulle vi voksne på Forældreintra prøve at efterleve de regler, vi konstant sætter op for vores børn

Endelig kom der et regeringsnedsat panel, som ikke blot flyttede decimaler og polerede overfladen på velfærdsstatens store møllehjul.

Regeringens stresspanel lod temperamentet bruse og radikaliteten råde, da den her i avisen i forgårs ganske enkelt foreslog at brænde folkeskolernes forkætrede Forældreintra ned til grunden. Lad os i stedet komme tilbage til de gode gamle dage med fysisk kontaktbog, så der atter kan bringes rimelig balance i den løbende skole-hjem kontakt, der har taget magten fra skolen og pippet fra forældrene.

Forældreintra har ifølge panelet udviklet sig til en markant stressfaktor for tidens forældre, der dagligt forventes at gå på det interne net for at tjekke børnenes lektielæsning, orientere sig i detaljerne i fastelavnsfesten og meddele, om de har tænkt sig at tage hjemmebagte boller eller tærte med til forældrefestens buffet. Og hvem tager i øvrigt lige en playliste med?

Men ligeså så meget stresspanelet har ret i problemet, ligeså lidt er den radikale løsning en rigtig løsning. Selvfølgelig skal folkeskolens forældrekontakt ikke skrues tilbage i en anakronistisk tidslomme fra før digitaliseringens tidsalder.

Det er ikke digitaliseringens skyld, at vi ikke formår at udnytte digitaliseringens muligheder med fornuft.

Modsat er løsningen heller ikke blot at introducere endnu et nyt IT-system, som undervisningsminister Merete Risager (LA) og KL peger på med det såkaldte Aula-system, der er klar til udrulning over hele landet efter sommerferien.

Ingen tvivl om, at det, panelet kalder meddelelsesforurening, kan få dampen til at stå ud af ørerne på mange forældre.

Men ansvaret peger begge veje. Forældreintra er også en åben invitation til at forældre i plenum kan stille kritiske spørgsmål til lærernes faglighed og skolens ledelse. Det er helt utilstedeligt og i den grad stressfremkaldende for skolens ansatte.

Løsningen findes kun i den gensidig respekt. Skolens respekt for forældrenes tid. Og forældrenes respekt for skolens faglighed.

Derfor virker det såre fornuftigt, når stresspanelet peger på behovet for klare retningslinjer for både omfanget og karakteren af kommunikationen. Det er den slags lavteknologiske regler, vi vant til at sætte op for vores børn.

Måske skulle vi voksne prøve det med os selv?

cj