En god dag for Céline Dion og en dårlig dag for Karl Lagerfeld

En god dag for ...

Céline Dion, sangerinde, var gæst til flere haute couture-shows i denne uge. Det har hun været, siden hun i 2017 efter sin mands død gennemgik »en stilmæssig genfødsel« (intet mindre, simpelthen), hvis man skal tro hendes stylist. Men denne uge var noget særligt, for Dion blev så bevæget over at se Naomi Campbell (høj, smuk, hidsig 48-årig brite) lukke Valentino-showet, at hun græd. Hun var, skriver The Independent, rørt over showet, som blandt andet indeholdt blomstrede kjoler. Om det var tanken om prisen på tøjet, der begynder ved 50.000 kr. for en bluse og ender pænt over en million for en kjole, der fik hendes øjne til at løbe i vand, vides ikke. Men Dion er god for 5 mia. kroner og har formentlig råd til alle de blomstrede kjoler, hun ønsker sig. Og et lille lommetørklæde til alle tårerne.

En dårlig dag for ...

Karl Lagerfeld, chefdesigner for Chanel siden 1982, har fire gange årligt været til stede, når Chanel holdt modeshows. Men da Chanel i denne uge holdt coutureshow, var det helt uden Karl med det karakteristiske hvide hår, sorte solbriller og ditto kørehandsker bukkende på catwalken, mens damer i dyrt tøj klappede manisk. Karl var, skrev huset i en pressemeddelelse, »træt her til morgen«. Mere ved vi ikke, heller ikke hvor gammel Lagerfeld egentlig er. Han har påstået at være født i både 1933 og i 1935. Til gengæld må brødrene Alain og Gérard Wertheimer, der ejer Chanel, være gået i tænkeboks. For hvem kan afløse Karl Lagerfeld, der har ført Chanel fra et noget altmodisch modehus til en superforretning, der i 2017 omsatte for nuttede 65 milliarder kroner.