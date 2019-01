Simpelt terninge-forsøg afslørede dem: »Finanssektoren skiller sig ud som eftertragtet blandt de uærlige studerende«

Nyt studie fra Københavns Universitet konkluderer, at uærlige mennesker i særlig høj grad er interesserede i at få arbejde i finanssektoren. Den ærligste gruppe søger mod den offentlige sektor.

Tilliden til finanssektoren har i den seneste tid lidt et alvorligt knæk – godt hjulpet på vej af en række sager om økonomisk svindel. Ny dansk forskning viser, at det måske ikke er så overraskende, at netop finanssektoren har været ramt af de uheldige sager.

Blå bog Blå bog Nikolaj Arpe Harmon, f. , adjunkt ved Økonomisk Institut på Københavns Universitet. Har i samarbejde med ph.d. Sebastian Barfort,lektor Asmus Leth Olsen og adjunkt Frederik Hjorth undersøgt sammenhængen mellem studerendes ærlighed og karrierevalg i Danmark.

Konklusionen fra et forskningsprojekt ved Københavns Universitet, som Information omtalte tidligere i denne uge, lyder nemlig, at uærlige studerende i høj grad ønsker at gøre karriere inden for finanssektoren.

»Vi kan konkludere, at de ærlige studerende i Danmark foretrækker den offentlige sektor, mens de uærlige studerende i højere grad vælger den private sektor. Og særligt finanssektoren skiller sig ud som eftertragtet blandt de uærlige studerende«, siger Nikolaj Arpe Harmon, der er en af fire forskere bag undersøgelsen.

Resultatet er baseret på et adfærdsøkonomisk forsøg. 862 testpersoner, studerende fra statskundskab, jura og økonomi på KU, skulle gætte, hvad et terningeslag ville blive. Hvis de gættede rigtigt, ville de modtage et beløb. Men testpersonerne skulle først afsløre deres gæt, når de så, hvad slaget blev. Så testpersonerne ville altid kunne sige det tal, der blev slået, og være sikker på en gevinst.

»Vores undersøgelse viser, at de, der gerne vil arbejde i den private sektor, er bedre til at gætte terningerne end dem i den offentlige sektor. Forskellen er cirka på 10 procentpoint. Og rent statistisk kan vi udelukke, at der bare er tale om held«, siger Nikolaj Arpe Harmon.

Ærlige offentligt ansatte mindsker korruption

Forskernes hovedfokus var at undersøge og forstå korruptionsforskelle på tværs af lande ved at sammenligne et lands korruptionsniveau med andelen af uærlige ansatte i den offentlige sektor. Resultaterne peger indtil videre i retning af, at jo flere ærlige mennesker der ønsker at arbejde i den offentlige sektor, jo mindre korruption er der i et land.

Danmark er ifølge ngo’en Transparency International, der oplyser om og bekæmper korruption, blandt de mindst korrupte lande i verden, hvilket forskernes resultat måske kan forklare. 26 procent af den mest ærlige halvdel af de studerende foretrækker nemlig at få et job i den offentlige sektor.

»Det meste af den eksisterende forskning lægger vægt på, at det er en god idé med en høj løn i det offentlige, hvis man vil bekæmpe korruption, fordi folk så ikke behøver at være korrupte for at tjene nok penge. Og fordi konsekvensen af at blive taget i korruption vil være for stor, til at man forsøger det. Men vores studie viser, at et for højt lønniveau i den offentlige sektor også kan give bagslag, fordi høje lønninger tiltrækker flere pengemotiverede og uærlige mennesker«.

Dermed kan det nye studie være med til at forklare, hvorfor Danmark oplever meget lidt korruption i den offentlige sektor på trods af at offentlige lønninger i Danmark typisk er lave i forhold til den private sektor. De lavere lønninger er simpelthen medvirkende til at tiltrække flere ærlige mennesker til den offentlige sektor.

Penge trækker i de uærlige

Mens de mest ærlige trækker i den offentlige sektors retning, er der altså for de uærlige en større tendens til at ønske en karriere i det private. Og kigger man mere specifikt på, hvilken sektor de uærlige studerende helst vil arbejde i, skiller finanssektoren sig ud. Næsten 20 procent af den mest uærlige halvdel af de studerende ønsker nemlig en fremtid i finanssektoren.

Hvorfor sigter de uærlige studerende mod finanssektoren?

»Det kan der være mange forklaringer på. Det ser ud til, at de uærlige er mere motiverede af at have en høj indkomst end de ærlige. Og finanssektoren skiller sig ud ved at være den sektor med de mest velbetalte jobs. Det går fint hånd i hånd med, at de uærlige er særligt interesserede i job i finanssektoren«.

Hvad siger det om finanssektoren?