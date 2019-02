Ja, jeg er en energisynder, men hvorfor skal det være så svært at finde min drømme-togrejse

I disse klimapolitiske tider må vi begynde at fokusere på at gøre togrejser og rejser med andre transportformer end fly mere attraktive.

Jeg er ingen klimaduks. Jeg elsker oksekød, bruger helt sikkert alt for meget strøm og kører til mit arbejde, der ligger godt en kilometer væk. Jeg bestiller alt for meget tøj på nettet. Jeg er ikke frelst, langtfra. Dette er derfor ikke en pudsning af egen glorie eller en løftet pegefinger over for alle de grimme energisyndere, for jeg er selv en af dem. Men jeg undrer mig meget over, at det skal være så besværligt at finde rejser med tog i Europa.

Min drømmerejse lige nu er at rejse med tog til et eller flere europæiske lande. Jeg har søgt rejser på dsb.dk, men det hele virker omstændeligt og ikke mindst meget dyrt i forhold til rejserne med fly, som bare kræver et par klik, et dankort og så er jeg på vej.

Jeg vil gerne rejse med toget, fordi rejsen bliver en helt anden. Jeg ville elske at opleve udsigten fra kupeen, mens jeg, på tæt hold og ikke fra luften, ser ud på bjerge, træer, søer og byer. Jeg ville nyde at kunne bevæge mig rundt i togets bredere gange og sidde mere komfortabelt end i et fly. Jeg ville undgå den intetsigende ventetid i diverse ligegyldige lufthavne, hvor man kan glo på den samme dyre parfume og købe den samme alt for dyre sandwich, mens man sveder i lange køer, mens man venter på at blive gennemlyst og gennemsøgt.

For mig er flyrejser forbundet med stress og jag, mens togrejser er langt mere afslappede.

For næsten otte år siden boede jeg i Sankt Petersborg, hvor jeg blev venner med et par fra Finland. De boede i Helsinki. Der var lige åbnet en rute med hurtigtog fra Sankt Petersborg til Finland, og det var en god mulighed for at besøge mine venner nordpå. Det tog lidt over tre timer frem og tilbage. Ganske vist kørte vi i et hæsblæsende tempo, men jeg husker stadig de smukke billeder af den overdådige natur, vi kørte gennem. Kæmpestore søer omgivet af ældgamle grantræer mindede mig om noget fra en Tolstoj-roman.

Jeg kørte også med nattoget på 3. klasse fra Sankt Petersborg til Moskva et par gange. Det var trangt, varmt og larmende, men det var en oplevelse, jeg aldrig glemmer. Jeg vil gerne have den oplevelse igen.

Det vil samtidig være bedre for miljøet, at jeg vælger den løsning frem for fly. Måske vælger jeg toget alligevel, men jeg tror, at mange vælger det fra eller slet ikke overvejer den mulighed, fordi alle rejseselskaber fokuserer på flyet som transportmiddel.

Når vi har ferie, er det godt at skrue ned for tempoet, og det gør man i toget. Der er plads til ro, snak, fordybelse og andre aktiviteter. Oplevelserne og eventyret kan starte i det øjeblik, man forlader perronen, mens man med flyet kun fokuserer på målet, og hvor transporten er et nødvendigt onde.