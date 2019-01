Politikerne burde stå i kø for denne løsning: Nattog i Europa er både et billigt og opnåeligt alternativ til flyrejser

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Danskere flyver stadig mere, og vi kommer på den måde stadig længere væk fra den nødvendige reduktion af den globale opvarmning. Der er ingen vej uden om at reducere flyvningen og minimere udledningen af drivhusgas. De mest logiske første skridt er at lægge afgift på flyvning og samtidig fremme klimavenlige alternativer.

Mens det i mange år har været dansk politik at støtte vedvarende energi, og blandt andet vindmøller har betydet stor reduktion i den danske drivhusgasudledning, så er der ingen politik for at begrænse flyenes drivhusgasudledning. Selv om statsministeren har sagt om klimaindsatsen, at vi har ikke brug for flere ord, vi har brug for handling, er handling ikke trængt igennem til transportpolitikken.

Nattog i Europa som erstatning for flyrejser er så god en klimaforretning, at transportpolitikerne burde stå i kø for at få togene i gang

I november overrakte vi sammen med andre organisationer 42.000 underskrifter for nattog mellem Danmark og udlandet til Folketingets Transportudvalg. Det er et oplagt klimavenligt nu-og-her-alternativ til op mod halvdelen af danske flyrejser. Det er nu op til politikerne at vælge, om dansk transportpolitik fremover skal stræbe mod øget drivhusgasudledning fra flere fly, eller om politikken skal støtte klimavenlige alternativer.



Vi mener, at der er behov for at prioritere klimaet, også i dansk transportpolitik.



Der er ingen tvivl om, at det samlet set vil kræve investeringer at omlægge transportsektoren, så den ikke skader klimaet. Og for flytrafikken er der ikke andre alternativer end at reducere forbruget.

Til sammenligning vil det ikke koste ret meget at oprette nattogsforbindelser. Når nattog samtidig kan køre på eksisterende skinner, hvad er der så at vente på? Nattog i Europa som erstatning for flyrejser er så god en klimaforretning, at transportpolitikerne burde stå i kø for at få togene i gang.



Nogle nattog kan faktisk betale sig, som f.eks. østrigske ÖBB, der i dag kører nattog med overskud. Det må bare ikke blive betingelsen for at redde klimaet, at det skal give overskud. Der er behov for en transportpolitik med klimaafgift på fly og investering i reelle alternativer. Vi kan i Danmark og Europa f.eks. investere i højere hastighed på jernbanerne, fjerne flaskehalse m.m. Det giver mulighed for nattog fra København til Barcelona og Rom på en lang nat. Og til London og Paris på en almindelig nat.