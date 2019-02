God dag for de søvnige, en dårlig dag for småbørnsforældre

FOR ABONNENTER

De søvnige. Det bedste forsvar er et angreb, eller måske en lur. Vi har tidligere på ugen skrevet om Snoozegate her på siden. Det var, som nogen kan huske, historien om den 11-årige Joshua Trump, der var inviteret som særlig gæst til Donald Trumps store tale, State of the Union, men faldt i søvn foran rullende kameraer.