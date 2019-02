Christian Jensen: Vi giver frihedsprisen til to, der forsøger at bryde begivenhedernes sindssyge logik

Kan nogen høre protesterne runge? Hvem svinger den frie forsknings fane over et Østeuropa, hvor mørket sænker sig? Hvem siger fra, når Ungarns regeringsleder, Viktor Orbán, er i fuld gang med at fordrive et universitet af frie forskere fra Budapest til Wien?

Påtrængende spørgsmål, som den ungarske forfatter Péter Nádas ikke besvarer i sit litterære storværk ’Parallelle historier’. Han skildrer til gengæld mesterligt alt det, vi for alt i verden ikke må gøre til en gentagelsessynd det 20. århundredes sammenbrud.

Alt for mange forskere går på arbejde med et damoklessværd hængende over hovedet

Jeg er helt med på, at Péter Nádas’ værk er lige så åben for mangetydig fortolkning i vores tid, som hans litterære inspiratorer, James Joyce og Robert Musil, var det i deres. Det er en del af det modernistiske koncept. Men for mig handler trilogien om kampen for frihed. Personlig frihed, psykologisk frihed, religiøs frihed, seksuel frihed og ikke mindst intellektuel frihed. Særligt i én sætning giver Péter Nádas en glasklar udlægning af, hvordan det hele kunne gå så grueligt galt i det 20. århundrede:

»Begivenhedernes egen sindssyge logik lod sig ikke bryde af behovet for almindelig sund fornuft«.

Ved at gøre undertrykkelse af almindelig sund fornuft til den jord, ufrihed bedst kan slå rødder i, trækker Péter Nádas et spor frem til uddelingen af Politikens Frihedspris 2018. For vi giver netop prisen til to personer og institutioner, der på hver deres måde forsøger at bryde begivenhedernes sindssyge logik i deres kamp for forskningen og den almindelige sunde fornuft.

Med formørkede politiske motiver og bøllemetoder er netop Ungarns regeringsleder, Viktor Orbán, i gang med at smadre den frie forskning på Central European University. Ungarns historie er ved at få påført en ny skamplet, og desværre smitter pletten af på resten af Europa, fordi EU stiltiende lader den frie forskning undertrykke i et medlemsland.

Uden for Europa er undertrykkelse af forskning desværre ikke et særsyn. Alt for mange forskere går på arbejde med et damoklessværd hængende over hovedet.

Hver af disse forskere bør kalde på vores respekt og støtte, og få i denne verden gør en større indsats for at frisætte forskere og deres forskning end Scholars at Risk. Organisationen har opbygget et netværk af universiteter, så de fordrevne forskere kan fortsætte deres arbejde uden for deres hjemlande.

På Politiken har vi i 134 år troet på oplysning og fri forskning som forudsætning for åbne samfund med frie borgere. Derfor er det med stolthed, at vi i år giver Politikens Frihedspris til Central European University i Budapest (snart Wien) og Scholars at Risk. Jeg ser personligt frem til at kunne præsentere disse to institutioners ledere, henholdsvis canadiske Michael Ignatieff og amerikaneren Robert Quinn, i Pressen 18. februar.

Det er vores håb, at vi med frihedsprisen kan skubbe på ’almindelig sund fornuft’, for der er al mulig grund til også i dag at bryde med ’begivenhedernes egen sindssyge logik’.