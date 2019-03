God dag for fans af ’Badehotellet’, dårlig dag for cykelmænd i tætsiddende lycra

En god dag for ...

Nationen. Eller i hvert fald alle dem, som mandag aften glemte alt om det regnvejret, tog en digital lykkepille og tjekkede ind på ’Badehotellet’. I denne avis er serien både blevet kaldt en citronmåne og Danish delight, og det er vist en ros. Det kan være skidt for en folkelig tv-serie, at Politiken-typerne også kan lide den, men mon ikke ’Badehotellet’ er robust nok til at overleve dette kokette dødskindkys. Vi er så nogle, der føler os snydt. For mens I kiggede på colourgradede postkort fra en bedre verden, har vi på anmeldernes opfordring set timevis af noirserier, hvor folk rutinemæssigt får skrællet huden af, mens vi med tilbageholdt kvalme siger: Fedt kameraarbejde«. ’Badehotellet’ lukkede nok for sæsonen, men den slags ting får ikke lov at holde op, og indtil da er der jo minderne og TV 2 Play.





En dårlig dag for ...

Cykelmænd. Man kan nemt komme til at fnise af mænd i cykeltøj. Særligt hvis man støder på en voksen, der ikke fik leget færdig som superhelt og derfor står hos bageren iført skrigfarvet kropsnært kunststof, buede solbriller med regnbueglas, hjelm og cykelsko. Men de siger jo, at tøjet får dem til at køre hurtigere, og vi andre ser jo heller ikke for smarte ud. Til gengæld må vi godt smile lidt af de mænd, der lørdag kørte cykelløbet Omloop Het Nieuwsblad så stærkt, de kunne, men blev indhentet af kvindernes løb, som var startet 10 minutter efter. Arrangørerne måtte stoppe den førende kvinde, Nicole Hanselmann, og bede hende give mændene forspringet tilbage. Desværre brød den lille pause hendes rytme, så hun blev indhentet af feltet og endte som nummer 74.