Studerende: På økonomistudierne findes der kun en sandhed. Her er klimaforandringer og finanskriser en parentes

Økonomistudier serverer ensporet undervisning for eleverne, som derved uddannes i forsimplet kassetænkning, siger Mads Falkenfleth fra bevægelsen Rethinking Economics, der kæmper for større teoretisk bredde i undervisningen.

FOR ABONNENTER

»Økonomistudierne er underlagt en teoretisk ensretning, hvor der kun findes én sandhed, og det er fatalt. Ikke kun for de studerende, der aldrig lærer at stille spørgsmål til det, de modtager undervisning i, men for samfundet som helhed. Økonomer har jo enorm magt, fordi økonomi er flettet ind i nærmest alt i borgernes liv, så hvad sker der, hvis økonomerne tager fejl? De økonomer, der bliver uddannet lige nu, har intet lært om at se i nye retninger for at håndtere åbenlyse problemer som finanskriser, ulighed og klimaforandringer«.