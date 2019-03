En god dag for Nørregade i Christiansfeld og en dårlig dag for Rigspolitiets varslingssirener

En god dag for ...

Nørregade. Der ligger pudsigt nok ingen bagerbutik i Nørregade i honningkagebyen Christiansfeld. Faktisk bor der lige nu slet ingen af de normalt 65 beboere i gaden. I hvert fald ikke, hvis man spørger de offentlige it-systemer. For en medarbejder i Kolding Kommune har ved en fejl omdøbt Nørregade til Zinzendorfgade. »Da de kommunale og statslige it-systemer hænger sammen, er navneændringen slået igennem i alle offentlige registre«, fortæller Ingelise Jellesen, som er afdelingsleder i kommunen. Hele miseren skyldes sandsynligvis, at Brødremenigheden i Christiansfeld forhandler med kommunen om at få ændret adressen for deres kirke i Christiansfeld til Zinzendorf Plads. Og kirken har en toiletbygning ud mod Nørregade ... og vupti !? Nå, men det hele ender alligevel som en god dag, for de 65 borgere i byen, der i 2015 blev optaget på Unecso’s Verdensarvliste, kan forvente at få deres del af verdensarven tilbage i løbet af få dage.





En dårlig dag for ...

Rigspolitiet. Ordensmagten blev bogstavelig talt hylet ud af den, da der sent fredag udbrød brand i en fabriksbygning i Viborg. Branden udviklede sundhedsskadelig røg, så varslingssirenerne blev tændt. Men af uvisse årsager blev sirenerne også tændt i blandt andet Holstebro, Skive, Herning, Ikast og Silkeborg. »Der sker simpelthen en beklagelig fejl i vores ende, der gør, at vi får hylet med sirenerne. Ikke kun i Viborg, hvor der rent faktisk var brand, men også i en række andre kommuner«, siger en alarmeret pressechef i Rigspolitiet, Thomas Kristensen. Rigspolitiets afdeling i Glostrup har netop overtaget betjeningen af landets sirener. »Det kan sagtens være en medvirkende forklaring til, at der har været en form for betjeningsfejl, og det er det, vi lige skal have kigget på«, lyder afblæsningen fra pressechefen til Ritzau.