Kun én sigtelse i 2018: Handlede kvinder svigtes, mens bagmændene går fri

FOR ABONNENTER

Stik imod regeringens løfter og internationale aftaler om at sætte hårdt ind over for bagmændene bag menneskehandel rejste anklagemyndigheden sidste år kun én sigtelse, og det er det hidtil laveste antal, siden den første handlingsplan mod bekæmpelse af menneskehandel blev iværksat for ca. 15 år siden. Men det er ikke udtryk for, at den ulovlige trafficking er stoppet. Faktisk blev der i samme periode identificeret mere end 100 ofre for menneskehandel, hvoraf hovedparten var handel med kvinder til prostitution. Men det førte bare aldrig til sigtelser.