Psykolog: DR 3 glorificerer sugardating som en ny, luksuriøs dating-metode i stedet for at tale om det som prostitution

Gina Jaqueline har gjort en god figur i den offentlige debat. Hun har stillet sig til skue for både liderlige mænd, nysgerrige unge kvinder og alle os andre, som bliver indfanget af det pirrende emne ’sugardating’.

Det er intet under, at en stor del af Danmarks voksne befolkning tuner ind, når det spændende og forbudte glamouriseres med Chanel-tasker og dyre middage.

’Sugardating’ bliver et fiffigt kneb til luksus og den pirrende leg med grænser spiller godt op mod Gina Jaquelines egen grænseløshed



Den seneste udgivelse af dokumentaren ’Midt i en drøm’ er en opfølgning på miniserien om Gina Jaqueline. Vi vil åbenbart have mere.

Er det fordi flere unge kvinder får lyst til at følge i Ginas fodspor? Vil vi alle sammen have mere sugardating i vores liv? Savner vi de klassiske kønsroller, hvor manden dominerer og feterer kvinden, og hvor kvindens opgave er at se godt ud og sprede ben?



For nylig passerede vi 100-års-dagen for kvinders stemmeret. Hvorfor bevæger vi os væk fra den frigørelse, som tidligere generationer har kæmpet så hårdt for?





DR 3 formår at forføre vores sanser, så man bliver næsten overtalt til, at sugardating er en almindelig datingmetode. Sugardating bliver et fiffigt kneb til luksus, og den pirrende leg med grænser spiller godt op mod Gina Jaquelines egen grænseløshed.

Men én vigtig faktor glimrer i sit fravær. Sugardating er prostitution!

Jeg savner fakta omkring prostitution. Jeg savner voksne, reflekterende mennesker, som stopper op, og sætter ord på den lyserøde elefant i rummet. Jeg savner en kritisk stillingtagen til den måde, prostitution fremstilles på – som et luksusjob, enhver ung kvinde med fordel kan vælge.



Det er et velkendt faktum, at en stor del af prostituerede kvinder har været udsat for seksuelle eller fysiske overgreb i deres barndom eller ungdom. Hvis ikke man kan se en direkte relation mellem udnyttelse eller overgreb og prostitution, kan man i det mindste se, at overgreb ofte fører til grænseløs adfærd, som senere fører til prostitution.



Gina Jaqueline er ikke et eksempel på en ny, interessant dating-kultur. Hun er et eksempel på, hvordan endnu en ung kvinde har udlevet grænseløs adfærd og som konsekvens deraf er blevet prostitueret. Hun er eksemplet på, at kvinder kun er frie, hvis vi bliver ved med at kæmpe for det.



I en moderne verden, kan alt ses i gråtoner. Det bliver nemt at lade sig overtale til at overskride sine grænser. Vi lever et liv, hvor moral og etik ikke længere er i højsædet. Nu handler livet om at være sin egen lykkesmed – åbenbart koste hvad det vil.