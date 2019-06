»Tilliden sættes på spil«: God kernevelfærd i daginstitutionerne handler ikke kun om bedre normeringer

Pædagoger har en krævende opgave i at etablere et tillidsforhold til forældre, så disse trygt kan overlade deres børn i pædagogernes varetægt. Muligheden for fortsat at levere den tillid er lige nu under et voldsomt pres.