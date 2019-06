Bedre Psykiatri: Politikerne er ved at trække tæppet væk under civilsamfundet

Sagen kort:

Satspuljen

Satspuljen – også kendt som ’de svages finanslov’ – har eksisteret siden 1990. Men da regeringen og Dansk Folkeparti sidste år indgik finanslovsforlig, blev man enige om at opsige satspuljeforliget.

Formålet med satspuljen var at forbedre vilkårene for de borgere, der modtager overførselsindkomst, og for de svage grupper i samfundet.

I satspuljen er der op mod 16 milliarder kroner, men størstedelen af de penge går til faste permanente udgifter i det offentlige, og de vil fremover blive overført til finansloven.

Tilbage har der typisk været mellem en halv og en hel milliard kroner, som politikerne har kunnet give til midlertidige projekter.

Op mod 700 frivillige og sociale foreninger søger hvert år disse midler. Når projekterne udløber, vil der være en pulje tilbage på mellem 600 og 800 millioner. Den pulje har endnu ikke noget navn, men kaldes blot ’reserven’.

Mai Mercado (K) har som socialminister sagt, at pengene i reserven fortsat skal gå til at støtte projekter for mest de udsatte i landet, men der er ikke indgået politiske aftaler om det.

