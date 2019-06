Blå bog

Tomas Chamorro-Premuzic

Født 1975 i Argentina. Professor i psykologi ved University College London og Columbia University.

Chief talent scientist i ManpowerGroup og stifter af firmaerne Deeper Signals og Metaprofiling, der hjælper virksomheder med at teste medarbejderes personlighed.

Bogen ’Why Do So Many Incompetent Men Become Leaders? (And How to Fix it)’ er udgivet af Harvard Business Review Press.