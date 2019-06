Opråb fra civilsamfundet: Små og mellemstore foreninger risikerer lukning

De frivillige organisationer i Danmark repræsenterer tusindvis af ildsjæle, som udfører socialt arbejde tæt på borgere med særlige behov. Her fortæller Rillo Snerup Rud, Sekretariatsleder i Ventilen, et mødested for ensomme unge, om, hvilke konsekvenser lukningen af satspuljerne vil få for dem.