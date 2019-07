Fem debattører: Her er hadeordene, der skal dø sammen med 'ghetto'

Boligminister Kaare Dybvad (S) proklamerede i denne uge, at regeringen stopper med at bruge ordet ’ghetto’ om udsatte boligområder, da det både er upræcist og nedsættende.

Hvilke andre ord bør vi stoppe med at bruge i den politiske debat? Fem debattører giver her deres bud.

’Familiefar’

Ditte Giese, Journalist og debattør:

»’Familiefar’ er et ord, som journalister og debattører ofte benytter sig af, når de skal karakterisere noget så alment som en far. Altså en helt almindelig mand. Der findes til sammenligning ingen ’familiemødre’, og prøver man at skrive ’familiemor’, vil stavekontrollen automatisk skifte over til ’familiefar’. Mor er mor, men far er familiefar. Sådan en jovial type med fornuftige cykeltasker og grove Ecco-sandaler. Ordet må stamme fra en tid, hvor en mand sjældent deltog i familien og derfor skulle have en ekstra chapeau for sin unikke indsats, hvilket er helt outdated i dag, hvor mænd er lige så meget familiemennesker som kvinder. Der findes i øvrigt heller ikke ’familiebørn’, ’familiestedfædre’ eller ’familiebedstefædre’. Så jeg foreslår i den familiepolitiske ligestillings navn, at vi sløjfer ordet ’familiefar’ og slet og ret kalder mænd med børn for ’far’. Det andet er noget kunstigt fyld«.

’Velfærdssamfund’

Amalie Lyhne, lederskribent, Berlingske:

»’Velfærdssamfund’ er et dårligt begreb, hvis udflydende karakter forvirrer folk og forplumrer debatten. Ja, ordet bruges endda hyppigt til mere eller mindre bevidst manipulation. For egentlig taler de fleste jo om offentligt betalte ydelser, når de siger ’velfærdssamfund’, men ’velfærd’ er også privat velfærd (f.eks. at have råd til ferie med de mennesker, man elsker), og ’samfund’ er også civilsamfundet. Men hvis man er fortaler for en større stat og flere offentlige ydelser, er det jo rart at kunne argumentere med et upræcist begreb, som ingen kan være imod, fordi det per definition er godt, og fordi det på en måde er synonymt med Danmark. Jeg vil også gerne have så meget velfærd så muligt for så mange mennesker som muligt – jeg mener blot ikke, at offentligt betalte ydelser altid er det rigtige middel«.

’Etnisk dansker’

Knud Romer, forfatter og radiovært: