Homoseksuel mand: Kan to mænd gå hånd i hånd igennem København?

En EU-undersøgelse viser, at 90 procent af danskerne selvfølgelig mener, at deres homoseksuelle medborgere skal have lige rettigheder. Derfor er København oplagt destination, når flere end hundrede tusind mennesker mødes i august 2021 for at dyrke sport, feste – og sætte lgbtq+-personers menneskerettigheder på dagsordenen.