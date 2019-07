Tidligere socialrådgiver i det offentlige: Da en borger hev sikkerhedsdøren af hængslerne, vidste jeg, det var tid til at sige op

Lyt til artiklen 09:48

Kaffekopper blev kastet gennem kontoret, en kæmpe skranke, fæstnet til gulvet, blev væltet, stole blev smidt rundt, og forbandelser og trusler føg gennem luften.

Det var blot nogle få af de optrin, Katja Hoffmann Barfod oplevede i sine 15 år som socialrådgiver i Frederiksberg Kommunes misbrugscenter. Det kunne hun magte. Men en dag for fire år siden råbte en af hendes klienter, en psykisk utilregnelig heroinmisbruger: »Jeg ved, hvor du bor«, og det var starten på en række stadig voldsommere episoder, hvor klienternes utilregnelighed gjorde Katja Hoffmann Barfod så usikker, at hun til sidst ikke magtede jobbet længere og måtte sige op.

»Jeg brød helt sammen og var ude af stand til at hente mine børn i deres institution. Det kommer altså lidt for tæt på privatsfæren, når man udsættes for den slags trusler«, siger Katja Barfod, som eller ikke har noget problem med at skulle græde over en konflikt; »så er det ligesom ovre«.

Jeg er godt klar over, at økonomien skal hænge sammen, men der kom en linje i socialforvaltningen, som var for hård efter min mening. Når man sidder som frontpersonale, er det altså os, som står med slagsmålene og truslerne

»Men særligt i det sidste halve år oplevede jeg nogle så intimiderende episoder, at det blev for opslidende. Så jeg måtte væk«, fortæller Katja Hoffmann Barfod, som skiftede jobbet ud med et som socialrådgiver i fagforeningen 3F København sidste år. Hun mener, at besparelser og lukkede projekter i kommunen havde betydning for sammensætningen og tilstanden hos de brugere, som hun til dagligt arbejde med.

Sommerserie Velfærdsstatens afhoppere Pædagoger, lærere, politibetjente, læger, jordemødre og mange andre offentligt ansatte er under pres og føler slet ikke, de kan levere den velfærd, de ønsker, og som borgerne forventer. I denne sommerserie interviewer vi en række ansatte, der har fået nok og skiftet jobbet i det offentlige ud med et i det private. Er alting så bedre der? Og hvad kunne få dem til at vende tilbage til det offentlige?

Projekter blev lukket

Katja Hoffmann Barfod sluttede i sit job på misbrugscentret sidste efterår. Forinden havde hun med egne ord »bare været så uheldig«, at de intimiderende optrin, herunder et, hvor en klient rev en sikkerhedsdør af karmen, kom for hurtigt efter hinanden.

I modsætning til andre, der har valgt det offentlige fra på grund af dårlig ledelse, lav løn eller for stort arbejdspres, var nu 44-årige Katja Hoffmann Barfod egentlig rigtig glad for sin arbejdsplads. Arbejdsgiveren var generelt set fornuftig, ledelsen på misbrugscentret bakkede op om de ansatte, og kollegerne havde hun et meget tæt og godt forhold til. Dertil kom, at Katja Hoffmann Barfod faktisk var stolt af sit arbejde og syntes, at hun gjorde en positiv forskel. Problemet var bare, at hendes klienter, misbrugerne, blev stadig dårligere og mere aggressive, fortæller hun.

Det er vel ikke den offentlige sektors skyld, at brugerne blev dårligere?

»Selv om Frederiksberg Kommune, som var min gamle arbejdsplads, har et af Danmarks bedste misbrugscentre, ja, måske dét bedste, kunne man mærke fra den sidste finanskrise og i årene frem, at der blev lukket ned for mange ting i kommunen, som gjorde, at vi ikke længere havde en palet af tilbud til de svære borgere«.

Som eksempel nævner Katja Hoffmann Barfod, at kommunen blandt andet skar ned på botilbuddene til de hårdest belastede. Det fik konsekvenser, som også kunne mærkes på hendes arbejdsplads.

»Der blev hjemtaget borgere, som havde været i omsorgsophold i mange, mange år, og som ikke kunne klare sig i eget hjem. Så blev de placeret i almindelige lejligheder i almindelige opgange med små børn og gamle damer, og de fik stort set ingen yderligere hjælp. Det var uanstændigt at se på« siger hun, men understreger, at Frederiksberg Kommunes indsats ellers er meget anstændig over for socialt udsatte.

Men det har vel været nødvendige besparelser, som politikerne har vurderet ikke ville få for alvorlige konsekvenser?

»Jeg er godt klar over, at økonomien skal hænge sammen, men der kom en linje i socialforvaltningen, som var for hård efter min mening. Når man sidder som frontpersonale, er det altså os, som står med slagsmålene og truslerne. Til sidst var vi næsten alene om nogle af de allersværeste borgere. Psykiatrien sagde nej tak til dem. Og det betød, at vi havde nogle udadreagerende mennesker gående rundt, som var farlige og utilregnelige. Og den utilregnelighed slider på frontpersonalet og endte altså med at slide mig op«.

Socialrådgiveren var også meget uforstående over for diverse konsulentprojekter, som kommunen satte i gang i forhold til misbrugscentret. Med Liberal Alliances indtog i dansk politik generelt og også i Frederiksberg Kommune oplevede Katja Barfod pludselig et enormt fokus på, om man kunne udlicitere dele af behandlingen.

»Det var symbolpolitik af den allerværste slags, og alle de her konsulenthonorarer kunne godt nok være brugt mere fornuftigt, særligt når konklusionen hver gang var, at vores misbrugsbehandling var det bedste tilbud overhovedet. Hvad skulle vi så igennem al den ballade for? Når man ikke føler, at man har politikerne i ryggen, påvirker det éns daglige arbejde«.

Katja Hoffmann Barfod nævner også et andet eksempel på nogle af nedskæringerne på hjælpen til misbrugerne, som gjorde dem frustrerede og somme tider aggressive. Kommunen havde et tilbud om gratis tandlægehjælp til de udsatte i et projekt med skoletandplejen.

Når vi taler om borgere, der er psykiatrisk utilregnelige, er det noget andet; så kan man ikke vide, hvad der sker

»Det lykkedes os faktisk at få vores borgere sat i tandlægestolen. Da projektet så lukkede, var det meningen, at der skulle komme med et alternativ, men det kom aldrig. Jeg tror ikke, folk kan sætte sig ind i, hvordan det er ikke at have tænder, og hvor socialt invaliderende det er ikke at kunne åbne munden og tale med folk. Når man arbejder med misbrugere, hvoraf mange har meget dårlig tandstatus, har man med folk at gøre, der er desperate i smerte, og som også har en betændelsestilstand i kroppen«.