Professor om SDUs aktivisme: Ideen om det neutrale universitet og den værdifrie forskning er et fatamorgana

Den universitetstradition, som vi ynder at betegne som hjemstedet for den frie og kritiske tanke, har altid været viklet ind i tætte alliancer med magtfulde aktører og politiske dagsordener. Det underlige er, at vi bliver ved med at bilde os selv ind, at denne afhængighed ikke findes.