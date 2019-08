En god dag for dværgpingviner og en dårlig dag for Argentinas præsident

En god dag for ...

Dværgpingviner. New Zealand er blevet god til at passe på sine dværgpingviner. I Wellington-bugten er der indrettet fristeder, så de truede havfugle kan yngle i fred for mennesker, rotter og hunde, skriver Ritzau. Det har fået bestanden af verdens mindste pingvin – 25 cm høj og med en kampvægt på et kg – til at stige. Så langt, så godt. Men de små kræ, som bestemt har større nuttethedsfaktor end Trump, bliver jo sultne og måske også lidt forlystelsessyge, så de søger mod staden. To af pingvinerne har for eksempel været et smut på sushibar på en togstation ved havnen. Men i stedet for running sushi fik de en returbillet til reservatet. »Vi er bekymrede for deres sikkerhed, for byen er med sin trafik og hurlumhej ikke et egnet opholdssted for pingviner«, konstaterer senior ranger Brent Tandy tørt til det newzealandske netmedie Stuff.

En dårlig dag for ...

Mauricio Macri. 27. oktober er der præsidentvalg i det sydamerikanske land, som langsomt er ved at rejse sig efter statsbankerotten i 2001-2002, som sendte millioner ud i dyb fattigdom og fik arbejdsløsheden til at stige til over 20 procent. Men efter den indledende valgrunde i weekenden, hvor den nuværende og markedsvenlige præsident, Mauricio Macri, led et sviende nederlag til venstrefløjens kandidat, Alberto Fernández, frygter økonomer nu et nyt kollaps, skriver Ritzau. Kursen på pesoen er faldet drastisk, ligesom det argentinske aktiemarked er styrtdykket. »Markedet er begyndt at indregne en betalingsstandsning«, siger Edwin Gutierrez, som er chef for nye markeder hos Aberdeen Asset management, til Bloomberg News.