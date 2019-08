På vegne af en række børne- og familieorganisationer vil vi sige tak til ministeren for at sige ja tak til EU’s direktiv om øremærket barsel.

Ligestillingsminister Mogens Jensen (S) har meldt ud, at han vil undlade at søge dansk dispensation fra det EU-direktiv, der skal sikre to måneders øremærket barsel til far.