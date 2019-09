En god dag for 24-årig quarterback og en dårlig dag for Churchills barnebarn

En god dag for ...

Jared Goff. På søndag skal den 24-årige quarterback fra Los Angeles Rams forsøge at rive hul i Panthers’ forsvar, når de to klubber mødes i sæsonåbningen i NFL i Charlotte, North Carolina. Goff førte i sidste sæson sit hold til den store finale i amerikansk fodbold, Super Bowl, hvor holdet dog måtte bøje sig for New England Patriots, der vandt 13-3. Goff har i sine tre første sæsoner kastet bolden for 8.492 yards og leveret 60 touchdowns, skriver Ritzau. Nu har klubben belønnet Goff med en ny kontrakt, der løber til 2024, og ifølge flere amerikanske medier kan Goff afhængigt af præstationerne tjene op til 134 millioner dollars de 4 år, kontrakten løber. Det svarer til godt 900 millioner kroner, hvoraf hele 750 millioner kroner er garanteret alene med Goffs underskrift på kontrakten.









En dårlig dag for ...

Nicholas Soames. Winston Churchills barnebarn har siddet i det britiske parlament i 37 år og betragter sig selv som ærkekonservativ. At han så også har arvet sin bedstefars temperament, fik han fin lejlighed til at demonstrere i et interview med BBC. Anledningen var, at Boris Johnson havde truet med at ekskludere Soames og 20 andre toryer, fordi de stemte imod partibossen og for et lovforslag om, at Storbritannien ikke kan forlade EU uden en aftale. »Det her har de planlagt for at få et helt nyt parlament«, rasede Nicholas Soames og fastslog, at han intet fortrød. Risikoen for eksklusion kaldte han en »krigsomkostning« i det, der mest af alt ligner en konservativ borgerkrig. Spørgsmålet er så, om salig Churchill vender sig i graven eller klukker af tilfredshed over sit opsætsige barnebarn?