Amerikansk forfatter opfordrer til at blive væk fra møderne: »Evnen til at arbejde dybt er det 21. århundreds superkraft«

Lad os slå det fast med det samme: Cal Newport spilder ikke tiden.

Både undertegnede og hans danske forlæggere måtte forsikre om, at Politiken er et dansk ’top media outlet’, før et telefoninterview kunne komme på tale.

Den 37-årige datalogiprofessor og Ted Talker vælger sine opgaver med omhu, og egentlig vil han helst ikke forstyrres af journalister eller andre, der kæmper om hans opmærksomhed.

Ellers havde han ikke skrevet en ph.d.-afhandling, fået en fast forskerstilling på det prestigefulde Georgestown University, publiceret over 20 akademiske artikler og skrevet 6 bøger. Og ved siden af drevet bloggen ’Study Hacks’ med flere hundredtusind månedlige læsere.

Samtidig med at han lukker ned for arbejdet senest 17.30 og ikke skænker det en tanke indtil næste morgen.

Blå bog: Cal Newport Født 1982. Ph.d. i datalogi fra Massachussets Institute of Technology (MIT). Forsker og underviser på Georgestown University i Washington, D.C. Driver derudover den populære blog ’Study Hacks’ og er forfatter til seks bøger selvhjælpsbøger; ’Arbejd dybt’ (’Deep Work’) udkom på dansk 2. september på forlaget Dafolo.

Og det er det, vi skal tale om i dag. Hvordan han får så pokkers meget fra hånden, og hvorfor du bør følge hans tankesæt.

I bogen ’Arbejd dybt’ (’Deep Work’), der udkom i 2016, men som netop er oversat til dansk, lovpriser Cal Newport ’det dybe arbejde’.

Dybt arbejde er ifølge Cal Newport, »når du arbejder fokuseret og uden distraktioner på en kognitivt krævende opgave«, forklarer han og uddyber:

»Nøgleordet her er ’uden distraktioner’. Det vil sige, at hvis du skal foretage ægte dybt arbejde, må du under ingen omstændigheder kigge på din telefon eller skele over på indbakken og de ubesvarede mails. Hvis blot du mister opmærksomheden i et kort sekund, er det ikke længere dybt arbejde, du har gang i«.

Men vi har vel altid stræbt efter at udføre produktivt og effektivt arbejde. Hvad nyt er der i det, du siger?

»Faktisk er ideen om at arbejde enormt fokuseret relativt ny set i et økonomisk-historisk perspektiv. Selv om Carl Jung i 1920’erne forlod byen for at arbejde i fred og ro, var han formentlig en ud af en ganske lille portion mennesker, for hvem dybt arbejde var relevant. Dengang var samfundsøkonomien baseret på industri og landbrug, og dybt arbejde var egentlig kun væsentligt for forskere og filosoffer«.

Vi arbejder på et hyperaktivt og overfladisk stadium, og det er den nemmeste måde at arbejde på i momentet, men det får os til at efterlade et stort uindfriet produktionspotentiale

»Hvis vi kigger tilbage til den antikke græske bystat Sparta, var du værdifuld, hvis du var fysisk stærk og udholdende, fordi det var et krigersamfund. Siden da er vidensøkonomien steget markant. Vi bevæger os hen mod en verden, hvor den information, vores hjerner producerer, er alfa og omega, og det gør dybt arbejde mere relevant end nogensinde«.

Han henviser blandt andet til psykiateren Carl Jung, der i 1920’erne forlod Zürich til fordel for en afsidesliggende hytte på landet, hvor han kunne arbejde i fred. Eller Bill Gates, der er kendt for at tage sine årlige tænkeuger, hvor han uforstyrret kan læse og arbejde på ideer.

Eller forfatteren J.K. Rowling, der, da hun skulle skrive den sidste bog i Harry Potter-serien, forlod huset med larmende børn og husdyr til fordel for et femstjernet hotel i Edinburgh, hvor hun kunne skrive i fred.

Tjekker e-mails hvert sjette minut

Det dybe arbejdes værste fjende er ifølge Newport ’det overfladiske arbejde’. E-mail-korrespondencer, møder og især tid brugt på sociale medier.

De små daglige arbejdsopgaver, som kun tager en lille smule tid, men som river dig ud af dit dybe arbejde, sætter spor i din hjerne og, når det hober sig op, faktisk kan tage hele dagen. Og som langt de fleste af os desværre bruger for meget tid på.

»Vi tror, vi er produktive, når vi udfører overfladisk arbejde, fordi vi har travlt, men i virkeligheden fylder vi dagen med mere eller mindre ligegyldige gøremål«.

Kunne det ikke også være, fordi vi rent faktisk har mere travlt end tidligere og flere arbejdsopgaver, vi skal nå?

»Både og. Overfladisk arbejde skal selvfølgelig udføres til en vis grad, men slet ikke så meget, som vi gør i dag. Det er jo ren vedligeholdelse, et nulsumsspil. Det er det dybe arbejde, der får virksomheden til at vokse og får dig forfremmet«.

»Det kræver jo generelt mindre energi at sende e-mails frem og tilbage, besvare telefonopkald og deltage i møder, end det gør at strække sin hjernekapacitet til det yderste for at finde kreative løsninger på problemer. Det første er noget, enhver kan gøre, og mennesket er energibesparende af natur. Vi arbejder på et hyperaktivt og overfladisk stadium, og det er den nemmeste måde at arbejde på i momentet, men det får os til at efterlade et stort uindfriet produktionspotentiale«, siger han.

Problemets kerne er ifølge Cal Newport, at digital kommunikation som e-mails og sociale medier alt for hurtigt blev en integreret del af virksomhedskulturen.

Vi er simpelthen forpligtet til at svare på mails så hurtigt som muligt og deltage i intetsigende møder, hvor vi fortæller om status på igangværende projekter. Også selv om indholdet af disse mails og møder i det store hele er ligegyldigt og ikke er med til at skabe nogen form for vækst.

»Den gennemsnitslige vidensarbejder tjekker en kommunikationsplatform hvert sjette minut. Det er jo helt unødvendigt, og hvordan er vi kommet dertil? Og hvordan kan vi ændre det til det bedre? Min tese er, at denne form for digital kommunikation kom pludseligt og uden varsel. Der har ikke været nogen Henry Ford-type, der har kløet sig i nakken og tænkt: Aha, jeg har det! Hvis vi kommunikerer hvert sjette minut, bliver vi i stand til at producere langt hurtigere!

Vores økonomi skifter over mod vidensarbejde, og her er det menneskets hjerne, der skaber værdi. Når du befinder dig på et stadie i dybt arbejde, arbejder du langt, langt mere effektivt, end når du er distraheret

»Ingen har nogensinde tænkt, at dette er den bedste måde at arbejde produktivt på, det er bare sket, nærmest ved et tilfælde. Jeg er ikke økonom, men jeg ved, at hvis vi måler produktiviteten i ikkeindustrielle fag, øger det ikke vores produktivitet, fordi vi nu har nemmere ved at kommunikere med hinanden, vi er faktisk stagneret«.

Som et eksempel peger Newport på en samtale, han havde med en ingeniør fra it-virksomheden IBM, der var ansat i virksomheden, da e-mailen blev indført. Forinden havde de lavet en gennemgående analyse af, hvor meget de ansatte kommunikerede, og skabt en server, der kunne rumme nogenlunde den information.