Jacob Mchangama modtager Hørups Debatpris »Han er så tro over for sin position, at han oftest står i opposition til alle«

Jacob Mchangama, der er direktør i den uafhængige tænketank Justitia, modtager tirsdag 1. oktober den nyindstiftede Hørups Debatpris. Han og tidligere folketingsmedlem for Enhedslisten Pelle Dragsted og forfatter Sara Omar udgjorde de nominerede.

»Jeg er rigtig glad og stolt over at modtage prisen, særligt når man er i et så stærkt felt«, siger Jacob Mchangama til Politiken og fortsætter:

»Pelle Dragsted og jeg var enige om, at det nok var Sara Omar, som vandt, fordi hun sætter enormt meget på spil i sit forfatterskab. Så jeg er enormt stolt over at modtage en pris opkaldt efter Viggo Hørup, der jo selv var en slagkraftig debattør, som gik til stålet«.

Juryen peger på Mchangama på grund af hans konsistente kamp for grundlæggende frihedsrettigheder, hans partipolitisk uafhængige kritiske stemme og hans respektfulde saglighed.

»Hans stålsatte forsvar for retsstaten frembringer refleksion selv hos modstandere, som ikke umiddelbart er enige med ham, og han frembringer dermed en bevægelse i debatten, frem for at den stivner i de kendte fronter og modsætninger«, forklarer jurymedlem Christopher Arzrouni, der er tidligere særlig rådgiver for Venstres Kristian Jensen og debatredaktør på Børsen, over for Politiken.

Han suppleres af et andet jurymedlem, DSU-formand Frederik Vad Nielsen.

»Han er så tro over for sin position, at han oftest står i opposition til alle i den aktuelle politiske diskussion. Når venstrefløjen vil bevare racismeparagraffen, står han fast, og når højrefløjen vil indføre imamlovgivning, står han fast. Han forsvarer inderligt individets rettigheder og retsstatens principper – også selv om det kniber med at finde allierede«, siger han til Politiken.

Prisen er stiftet af Politiken og uddeles for første gang på avisens 135-års fødselsdag, 1. oktober 2019. Prisen er opkaldt efter avisens grundlægger, Viggo Hørup. Med prisen følger 50.000 kroner, hvoraf halvdelen er øremærket en mærkesag, prismodtageren selv vælger.