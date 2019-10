Bettina Post: Vi skal tale mere om, hvor godt velfærdsstaten fungerer

Vi er gode til at belyse de gange, velfærdsstaten fejler. Det er vigtigt. Men vi skal også minde os selv og hinanden om alle de gange, velfærdsstaten gør præcis det, den skal, for ellers bliver den for nem at angribe.

Jeg elsker at bo i Danmark. Efter 58,5 års gang på jord kan jeg ikke komme i tanker om et bedre sted at være. Og det, på trods af at vi er Europas dyreste land at leve i, har verdens næsthøjeste skattetryk og kun har halvt så mange solskinstimer som i Spanien. For nu bare at nævne noget.