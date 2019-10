En god dag for Justin Bieber-fans og en dårlig dag for 84-årig festivalarrangør

En god dag for ...

Justin Bieber-fans kan for alvor begynde at glæde sig til julen, for den 25-årige canadiske popstjerne har sat højtiden som skæringsdato for udgivelsen af sit næste album. Den eneste betingelse for, at ønsket går i opfyldelse, er, at et opslag på Instagram får 20 millioner likes inden da. Og mon ikke det lykkes? Et klik registreret i skrivende stund løftede i hvert fald antallet af røde hjerter til 6.620.200. Musikmagasinet gaffa.dk forventer et følsomt album. For det første fordi sangeren har lavet et andet opslag med ordspillet ’R&Bieber’. For det andet fordi han sidste år blev gift med Hailey Baldwin og i den forbindelse har sagt, at man i ægteskabet »lærer tålmodighed, tillid, forpligtelse, venlighed, ydmyghed og alle de ting, der skal til for at være en god mand«.

En dårlig dag for ...

Michael Eavis. Den 84-årige mælkeproducent er mere kendt for sin nebengesjæft som arrangør af Glastonbury Festival i England. Der er store forventninger til sommerens 50. udgave. Alle billetter blev solgt på en halv time, selv om ingen hovednavne endnu er kendt. Trods rygter om det modsatte bliver det i hvert fald ikke Queen. Det garanterer guitaristen Brian May. »Det er der flere årsager til. En af dem er, at Michael Eavis gentagne gange har fornærmet mig. Det bryder jeg mig ikke særlig meget om. Men det generer mig endnu mere, at han er tilhænger af organiseret nedslagtning af grævlinger, hvilket jeg betragter som en tragedie og en unødvendig forbrydelse mod dyrelivet«, siger han til The Guardian. Another one bites the dust ...