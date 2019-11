En god dag for hashrygende eliteatleter og en dårlig dag for en dygtig golfspiller

En god dag for ...

Hashrygende eliteatleter. Det Internationale Antidopingagentur (Wada) har i den forgangne uge lempet reglerne for atleter, der bliver afsløret i misbrug af hash eller kokain, såkaldte social drugs. Hidtil har sportsfolket risikeret en karantæne på fire år, hvis de havde indtaget kokain. Men i det nye antidopingkodeks, der gælder fra 2021, lyder straffen kun på tre måneders karantæne. Atleterne skal dog kunne bevise, at stofferne er indtaget mere end et døgn før konkurrencen, hvilket må kunne føre til nogle spøjse situationer. Skal de sørge for at tage en dateret selfie under festlighederne? Nå, skidt pyt, under alle omstændigheder skal både fodboldspillere, cykelryttere og hurtigløbere huske, at det stadig er både dumt og strafbart at ryge en bønne eller tage en bane, før de skal på ... banen.









En dårlig dag for ...

Eddie Pepperell. Den engelske golfspiller har vundet store turneringer og lå i sidste uge nummer 47 på verdensranglisten. Den placering bliver næppe forbedret i denne omgang, for den netop overståede Turkish Airlines Open på European Tour udviklede sig til et sandt mareridt for ham. Og katastofen indtraf selvfølgelig på britens 13. hul på lørdagens runde, hvor en stor sø foran greenen viste sig usædvanlig grådig. En slukøret Pepperell måtte til sidst meddele sin tyske følgesvend, Martin Kaymer, at han for det første ikke vidste, hvor mange bolde han havde slået i vandet, og at han for det andet var løbet tør for bolde. Hvorefter han forlod banen. Pepperell blev efterfølgende meget naturligt diskvalificeret for ikke at fuldføre sin runde.