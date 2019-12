8 år efter shitstormen: Sådan ser Sofie i dag på sit debatindlæg, som blev et af de mest kommenterede

Automatisk oplæsning Beta

Sofie V. Jensen var træt af tilværelsen, da hun 1. januar 2012 kunne se, at hun kun havde 329 kroner tilbage at leve for resten af måneden, når de faste udgifter var betalt. Træt af et uddannelsessystem, hvor de fleste var tvunget til at tage et lån eller et opslidende arbejde for at klare dagen og vejen. Og træt af medstuderende, der forventede, at alle bare kunne hoste op til sociale arrangementer på studiet og i weekenden.

Blå bog Sofie V. Jensen 30 år. Bor i Lund i Sverige, hvor hun p.t. er på barsel. Hun er samfundsvidenskabelig bachelor fra RUC og kandidat i velfærdspolitik og ledelse samt i udvikling og ledelse fra Lunds Universitet.

For at få afløb for sine frustrationer satte hun sig til tasterne og skrev et debatindlæg, der snart skulle blive et af de mest læste og kommenterede i Politikens historie. Indlægget blev bragt i avisen lørdag 7. januar 2012 under titlen ’Myten om det fede studieliv er falsk’, og senere samme aften kom det på nettet med rubrikken ’Jeg er træt af at have en dårlig dag hver dag’:

»Jeg er træt af at være 22 år og stadig være nødsaget til at plage mine forældre om at betale transporten hjem i ferien. Jeg er træt af at være træt og uoplagt, fordi jeg ikke får sund og nærende kost. Jeg er træt af ikke at have råd til p-piller og vitamintilskud. Jeg er træt af at have en dårlig dag hver dag, fordi jeg daglig er ved at få et sammenbrud over, om mit kort nu vil blive afvist i Netto. Jeg er træt af, at det er et tabu at være fattig og en kliche at kæmpe for højere SU. Jeg er træt af at sige, at ’det har jeg ikke råd til’, og blive svaret med ’jamen det er jo bare 100 kr.’«, skrev den dengang 22-årige RUC-studerende blandt andet i indlægget.

Debatindlægget kastede omgående Sofie V. Jensen ud i en regulær shitstorm og høstede de kommende uger næsten 2.000 kommentarer i kommentarsporet under indlægget. Mange mente, at Sofie V. Jensen – eller fattig-Sofie, som hun hurtigt blev ’døbt’ – burde tørre øjnene, glæde sig over sin gratis uddannelse og SU og få sig et studiejob ligesom så mange andre.

Men hvordan forholder den nu 30-årige Sofie V. Jensen sig til sit 22-årige jeg i dag knap otte år senere?

Sofie V. Jensen – mener du stadig det, du skrev dengang?

»Når jeg læser indlægget i dag, synes jeg, det er meget hårdt skrevet. Jeg er nok ikke træt af så mange ting i dag, som jeg var dengang, haha. Indlægget var farvet af, at jeg skrev det 1. januar efter jul og nytår, hvor man generelt forventes at bruge penge i flæng. Derfor blev tingene sat på spidsen, men i det store hele var det nogle betragtninger og problemstillinger, som jeg tumlede med hele året«, siger hun og fortsætter:

»Jeg lægger jo ud med at skrive, at jeg vågnede op dagen efter nytår uden penge og tænkte ’shit, hvordan skal jeg få det her til at køre rundt?’. Det var nogenlunde samtidig med, at der var en diskurs om, at SU bare var cafépenge, og at de studerende var enormt forkælede. Hele den diskurs kunne jeg overhovedet ikke se mig selv i, og det var i den kontekst, jeg skrev indlægget«.

Hvad var det for en situation, du var i? Var du virkelig så fattig?

»Jeg var universitetsstuderende, og mit budget fremgår af indlægget. På studiet havde vi læst meget om ulighed og relativ fattigdom, og jeg reflekterede en del over, at man som studerende jo passer fuldstændig ind i definitionen af fattig – man ligger faktisk en del under grænsen. Men vi vælger ikke at tælle de studerende med, fordi vi betragter dem som en ressourcestærk gruppe, som selv har valgt at leve med lav indkomst i en begrænset periode«.

»Men det gjorde ikke min konkrete situation særlig meget bedre, at jeg kunne se frem til formentlig at komme til at tjene nogle penge en dag, fordi jeg gik på en videregående uddannelse. Sammenlignet med nogle af mine medstuderende, der boede i forældrekøbte lejligheder og fik mange tusinde kroner om måneden af deres familie, var jeg ikke særlig ressourcestærk«.

Hvordan kom det til udtryk, at du var fattig?

»Jeg kæmpede generelt med at få tingene til at hænge sammen, og jeg syntes, jeg gjorde mit bedste. Men alligevel gjorde det enormt indhug i min økonomi, hvis jeg skulle til tandlægen, eller hvis min cykel blev stjålet. Og det gør den altså tit i København«.

»Jeg kan huske en konkret situation, hvor jeg fik en biblioteksbøde og brød totalt sammen over det. Det skyldtes bl.a. det økonomiske aspekt, men der var også et psykisk aspekt af, at jeg stod dér og nærmede mig midttyverne og stadig ikke kunne få min økonomi til at hænge sammen. Det føltes så skamfuldt. Og det var ikke noget, man snakkede om. Der var ikke meget tolerance omkring det«.

Studiejob eller ej?

Det, der især lod til at støde mange læsere på manchetterne, var, at Sofie V. Jensen ikke havde et studiejob, da hun skrev indlægget. Hvis hun var så træt af ikke at have penge på lommen, hvorfor så ikke bare få et job?

»Jeg har arbejdet, siden jeg var 14. Jeg har arbejdet med rengøring på sygehuse, som kassedame, haft forskellige sommerjobs og – inden jeg begyndte at studere – som bartender. Jeg var nødt til at sige op, da jeg startede på studiet, for man kan ikke have natarbejde flere gange om ugen, mens man går på universitetet«.