Psykiater: Man kan ikke forklare det voksende antal diagnoser med, at folk er blevet mere sarte

Noget tyder på, at der er grupper i samfundet, som har fået dårligere psykisk helbred. Men vi ved det faktisk ikke, og der mangler forskning på området. Men at det voksende antal psykisk syge skulle skyldes særligt sarte generationer, køber professor Merete Nordentoft ikke.

Det stigende antal patienter i psykiatrien skyldes, at vi i dag dækker behovet bedre, end vi har gjort tidligere. Men psykiatrien har stadig et stort efterslæb sammenlignet med det somatiske område, og det skal fortsat løftes for at hjælpe psykisk syge op på et niveau, vi kan være bekendt.