En god dag for støvsugerrobotten Harry og en dårlig dag for en fuld tysker på elløbehjul

FOR ABONNENTER

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Robotten Harry. Sikken voldsom trængsel og alarm. I går gav vi en god dag til en skildpadde fra Essex i England, som var alene hjemme og blev reddet af brandalarmen. I dag går hovedrollen til en støvsugerrobot fra Winston-Salem i North Carolina, USA. Mens skildpadden satte ild til huset, formåede robotten at skræmme livet af sine ejere. Ægteparret Elisa og Thomas Milam lå og så film på 1. sal, da de hørte rumsteren nedenunder, så de troede, at de havde indbrud. Parret gemte sig i et skab, husbond bevæbnet med en pistol, fruen med en mobiltelefon, skriver nyhedsmagasinet Newsweek. Hun ringede til alarmcentralen, men da ordensmagten ankom, kunne de hurtigt opklare, at larmen stammede fra den automatiske rengøringsmaskine, som parret lige havde købt, og som havde sat sig fast. Derfor havde robotten bippet og lavet støj. Nu kalder de støvsugeren for Harry – som tyven Harry Lime i ’Alene hjemme’. Gad vide, om skildpadden fra Essex hedder Sally. Det lyder, som om de burde mødes.