En god dag for Olivia Newton-John og en dårlig dag for giftslanger

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

En god dag for ...

Olivia Newton-John. Den generation af teenagere, der i 1970’erne voksede op i slipstrømmen af ungdomsoprøret i 1968, vil vide, hvor farligt det kunne være i de forkerte sociale sammenhænge at komme til at sige noget så idiotisk, som at den voldelige revolution måske ikke var løsningen på alle verdens onder, at et Abba-nummer også var en slags musik, eller – oh skræk, oh ve – at ’Grease’ (suk, støn, jammer) var en god film. Men den, der ler sidst, har håneretten. Muren er væk (bortset fra den i Trumps hjerne), vi lytter stadig til ’Mamma Mia’, og ’Grease’ fra 1978 lever for evigt, hvilket selv dronning Elizabeth II nu synes at have indset. Det britiske statsoverhoved har netop tildelt Sandy, også kendt som Olivia Newton-John, en ærestitel, så hun fremover skal tituleres dame Olivia, skriver Daily Mail. Men ret skal være ret: Hæderen får den 71-årige Olivia Newton-John ikke for at synge ’You’re the One that I Want’, så drengene var ved at dåne, men for sin utrættelige indsats i kampen mod cancer.

En dårlig dag for ...

Giftslanger. Man kender det fra sig selv: Hvis bare man holder sig under radaren, kan man slippe af sted med de værste narrestreger. Den taktik har alverdens giftslanger forfinet i årevis, og så lige pludselig kommer Læger uden Grænser og ødelægger det hele. For mens de færreste medier har interesseret sig synderligt for slangerne, råber nødhjælpsorganisationen nu »Ulven kommer!«. Altså om giftslangerne. De grænseløse læger udgiver hvert år en liste over kriser, som medierne har overset i året, der gak. I år topper de kødædende krybdyr. Og man må sige, at lægerne har en sag, for hvert år dræber slangebid 100.000 mennesker, mens yderligere 400.000 får varige men, skriver DR.

Bonusinfo: Olivia Newton-John repræsenterede Storbritannien i Europæisk Melodi Grand Prix 1974, men mødte sit og Abba’s ’Waterloo’.