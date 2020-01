Førende klimaforsker: »Ingen data begrunder min optimisme, men alligevel tror jeg, at verden bliver et bedre sted«

BLÅ BOG

Katherine Richardson

Født 1954 i Chicago, USA. Professor i biologisk oceanografi ved Københavns Universitet og leder af Sustainability Science Center samme sted. Uddannet på Harvard University og University of Wales. Medlem af en lang række nationale og internationale råd og udvalg, herunder Klimarådet. Har for FN’s generalsekretær medvirket til at udarbejde statusrapport over FN’s verdensmål, ’Global Sustainable Development Report 2019’. Aktuel med bogen ’Hvordan skaber vi bæredygtig udvikling for alle?’ (Informations Forlag 2020).