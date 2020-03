En god dag for en pensioneret tennisstjerne og en dårlig dag for et dansk succesbryggeri

FOR ABONNENTER

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Caroline Wozniacki. Når den nu pensionerede tennisspiller har levet af intens medieopmærksomhed i noget nær halvdelen af sit snart 30 år lange liv, var det måske til at forstå, at hun ville komme til at savne søgelysets skarphed. Skyggerne har da nærmest heller ikke nået at lægge sig over tilværelsen efter ketsjerkarrierens afslutning ved Australian Open, før Caroline Wozniacki er gået i gang med optagelserne til en realityserie, der beskriver, hvordan hun forbereder sig på at bestige et endnu unavngivet bjerg. Hendes mand, lillebror, mor, far og svigermor er med på løjerne. »Det betyder, at vi sammen får en oplevelse for livet. Jeg tror, at jeg kommer til at lære mig selv meget bedre at kende«, siger Caroline Wozniacki i en pressemeddelelse. Dplay og Kanal 5 sender dramaet senere på året. ​