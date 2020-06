Det ville være sket på Folkemødet: Centrale ministre i håndgemæng om, hvem der er mest folkelig

Snakkefesten i Allinge blev af pandemiske årsager aflyst i år, men debatredaktionen er garvede folkemødedeltagere, og derfor bringer vi her et udsnit af de begivenheder, der tegnede det folkemøde, vi aldrig fik.

Søren Pind har fået noget nyt at gå op i efter sin forgæves kamp for kraftigere stråler i brusebadene i Hovedstadsområdet og rejsningen af en statue for Ronald Reagan: Han kaster sig ind i kampen for at få indført det amerikanske Imperial-målesystem som erstatning for det nuværende metriske system med gram og meter som måleenheder.