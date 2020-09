DSU-formand: Tag opgøret med Corydon og Thorning, Frederiksen. Vi har brug for en helt ny klimaøkonomisk politik

Da regeringen fremlagde sin finanslov for 2021 i sidste uge blev jeg både enormt glad og bekymret på én og samme tid.

Glad fordi vi nu endelig har fået en socialdemokratisk regering, der tror på, at et økonomisk tilbageslag i økonomien skal mødes med investeringer frem for nedskæringer. Finanskrisen blev mødt med dagpengeforringelser, nedskæringer på velfærd og afskaffelse af efterlønnen. Coronakrisen mødes med et økonomisk paradigmeskifte, så vi kan gå lige til budgetlovens grænser, investere i arbejdspladser, bekæmpe ungdomsarbejdsløshed og skabe optimisme i økonomien.

Men jeg blev også bekymret. For finansloven viste endnu engang, at den grundlæggende økonomiske politik gør det meget svært at nå vores langsigtede klimamål, samtidig med at vi kan skabe sociale fremskridt for mennesker. Ikke fordi der mangler grønne tiltag i regeringens generelle politik, men fordi den langsigtede økonomiske politik spænder ben for omstillingen.