Cand.merc.: Her er vejen til mere mening, mere frihed og bedre økonomi

Hvad ville du sige, hvis jeg fortalte dig, at det var muligt at få mere tilfredshed i arbejdet, flere af de spændende opgaver, mere frihed til at lave det, der giver dig energi og bedre økonomi?

Jeg tror, at for mange mennesker er den virkelighed tættere på i 2020, end den har været nogensinde tidligere. Inden jeg forklarer, hvordan og hvorledes, vil jeg først præsentere dig for rigets tilstand. Her er tre stykker fakta fra det moderne arbejdsliv, som viser, at det kunne gå bedre for alle os, der hver dag går på arbejde som ansat.

Faktum 1: Faktisk er det kun 15 procent af os, der har hænderne over hovedet, når vi går på arbejde, viser tal fra Gallup. Det betyder, at resten i varierende grad hænger med mulen. Godt 10 procent af os er seriøst utilfredse, mens den største del af os blot er godt og grundigt mellemfornøjede.