Formand: Tak Sofie Linde. For at ruske op i ligestillingsdebatten og bane vejen for et mere retfærdigt og lige arbejdsmarked

Det var nok de færreste, der havde spået, at en værtspræstation for TV 2 Zulu ville blive årets vigtigste bidrag i ligestillingsdebatten i 2020. Hvis man ikke kendte Sofie Linde, så gør man det nu. Tak for det. Og tak for dig, Sofie. Det var så sejt. Og det er så vigtigt.

Der er nemlig brug for, at vi jævnligt får rusket grundigt op i de skadelige kønsstrukturer, der stadig er i vores samfund. Det gælder, både når det kommer til decideret krænkende ledere og lige løn for lige arbejde.

Jo mere vi river og flår i fundamentet, jo mere frigør vi os fra fortidens kønsstereotyper. Det er små skridt, men det er fremad. Derfor er debatten vigtig hver eneste gang.