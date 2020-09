Feministiske organisationer i kor: Hvad hjælper et klap i ryggen, når chefen klapper en i numsen

Kære leder og politiker: Time’s up! Der er brug for ægte lederskab, ikke letkøbte likes, i kampen mod sexisme. Med runde 117 af #MeToo genoplivet af Sofie Lindes modige fortælling og over 1.600 kvinder, der bakker den op, kan det efterhånden næppe komme bag på nogen: Vi har et problem med magtmisbrug og sexisme på danske arbejdspladser.

Alligevel er det, som om lederne har en fortælling på standby, der støves af og hives frem for hver runde #MeToo, der trender: Det er vi kede af, det tager vi afstand fra, men det er ikke noget, vi kan genkende hos os. Og selv om der er nok opbakning til Sofie fra politisk hold, så er et klap i ryggen ikke noget, der hjælper, når chefen klapper en i numsen.

Helt ærligt, det er ikke godt nok. Seksuel chikane på arbejdspladsen er ikke enkeltstående uheldige episoder. Det rækker langt ud over det. Seksuel chikane sker i høj grad, hvor kulturer tillader det. Og det er dem, der har magten, som også har ansvar for at tage et opgør med det – én gang for alle!