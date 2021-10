Noa Redington: Sandheden er, at ingen på Christiansborg for alvor orker at møde vælgerne

Så kom plakaterne op at hænge. Hele alfabetet fra liste A til Å. I Københavnsområdet bør man absolut løbe eller cykle for at give sig den gave det er at se en plakat fra Schiller Instituttets ukuelige Tom Gillesberg. Min favorit er ’Efter finanskrakket – Magnettog over Kattegat’. Den er både stærk i analysen og visionær. En klassiker! Når det handler om store armbevægelser, er der ingen over, under eller bare i nærheden af Gillesberg. Tænk at have dristigheden til at gå til valg på ’Helium fra Månen – Ubegrænset fusionsenergi på Jorden’. Sådan!

Kommunalvalget 2021 er endelig ved at være alvor. Demokratiets store festdag. En påmindelse om alt det gode ved Danmark og alt det, vi siger om os selv. Men det bliver op ad bakke, og de bliver ikke de store kanoner i dansk politik, der slår tappenstreg for det lokale demokrati. For sandheden er, at ingen på Christiansborg for alvor orker at møde vælgerne. Folkestyret er træt efter to års frenetiske magtkampe og opbrud. Sure og forbitrede diskussioner om epidemien. Partihop og løsgængeri af bibelske dimensioner.