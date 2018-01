Tilbage i tuben

. Socialdemokraternes gruppeformand har fået kritik fra redaktører og politiske journalister, fordi han kun sjældent stiller op i medierne. Sass foretrækker nemlig at tale ud i hyggelige samtaler optaget til Socialdemokratiets egen Facebook-kanal. Men i et nyt interview – til partiets egen Facebookkanal, selvfølgelig – giver Henrik Sass Larsen kritikerne svar på tiltale. Han forklarer i interviewet, hvorfor det er helt i orden, at han som folkevalgt kun udtaler sig til de frie medier cirka en gang i kvartalet, og han svarer beredvilligt på den tidligere tv-vært Reimer Bos sylespidse og partibetalte spørgsmål som: »Men synes du, at journalisterne er for kritiske? Og ikke gider høre på, hvad du har at sige, men altså er for kritiske overfor dig?«.

. I efteråret var der debat om lønningerne i DR. Tjener cheferne for meget, og er deres løn højere end cheflønningerne i andre medievirksomheder? Reimer Bo, tidligere vært på TV Avisen, kastede sig ind i debatten med et krav om, at chefredaktørerne på landets private medier skulle offentliggøre deres egne lønninger, hvis de ville have en holdning til, hvad cheferne i den licensfinansierede statsradiofoni tjener. Således kunne man i ugevis følge en selvretfærdig Reimer Bo turnere land og rige rundt med den publicistiske fane højt hævet, mens han forsøgte at få diverse redaktører til at svare på spørgsmålet 'hvad tjener du selv, hr. chefredaktør?«. Godt spørgsmål. Ligesom: Hvad tjener man egentlig, når man laver politisk reklame kamufleret som journalistik?