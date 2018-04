Sofastykke med Freud

»Der ligger ingen værdidom i at betegne den kristne tro som en psykose. Allerede Sigmund Freud omdefinerede neurosen fra at være noget exceptionelt, som kun trivedes hos den syge, til at være noget normalt, som findes i os alle«, skrev Christian Braad Thomsen i langfredagskroniken forleden.

Tegning: Per Marquard Otzen