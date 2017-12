For første gang siden valget i 2015 er der nu mulighed for at isolere de politiske yderfløje og samle en handlekraftig midte

FOR ABONNENTER

Så er det heller ikke sjovere at blive ved med at tampe på Liberal Alliance. Man siger, at styrken af et samfund skal bedømmes på, hvordan de svageste bliver behandlet. Hvis det også gælder for vores politiske kultur, står det galt til.

Jovist, er det da helt uden for kategori hysterisk komisk, at et regeringsparti truer med ikke at stemme for sin egen finanslov. Og det er også morsomt, at Liberal Alliance så bastant har taget skattelettelserne for givet på Twitter og Facebook. Man kan roligt sige, at de solgte skindet i et aktieoptionsprogram, før bjørnen var født.

Men lad dem nu slikke sårene i fred. Lad dem udøve offentlig selvkritik, og lad dem holde alverdens gruppemøder, hvor de bebrejder hinanden og Anders Samuelsen. Der er noget meget større på spil end udenrigsministerens troværdighed.

Der er nemlig for første gang siden valget i 2015 en mulighed for at isolere de politiske yderfløje og samle en stærk og handlekraftig midte i Danmark. For ugens største nyhed var ikke, at kongeriget får en finanslov. Det lå trods alt i luften. Derimod skal man ikke undervurdere betydningen af afstemningen om kvoteflygtninge.