Religionshistoriker: Myten om julemanden kan i sidste ende skade dit barn

Julesweatre, ternede slips eller endnu en biografi, du aldrig får læst. Vi er mange, der har været de knapt så lykkelige modtagere af gaver, der ender bagerst i skabet.

Derfor står vi, at når den sidste gave er nydt, returneret eller pakket ned et sted, hvor du forhåbentlig aldrig finder den igen, tilbage med et tab. I hvert fald hvis man spørger den amerikanske økonom Joel Waldfogel fra University of Minnesota.

Han mener, at vi taber penge på julevanviddet, fordi der er ulighed i regnskabet på til og fra-kortet. Giveren af en gave betaler nemlig flere penge for gaven, end modtageren selv ville give for den, viser Waldfogel.

I et studie stillede han sine studerende to spørgsmål ved slutningen af julen: