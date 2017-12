Professor: Vi kan ikke regne med, at folkets meninger kan bruges til noget

Som borgere i et demokratisk samfund skal vi dele os efter anskuelser. Vi skal ikke være enige om det hele, men ud fra hver sit synspunkt engagere os i debatter og stemme på de politikere, der bedst kan repræsentere os.

Peter Lauritsen Født 1969. Professor mso i overvågningsstudier ved Aarhus Universitet Under rubrikken ’Strømninger’ bringer vi debattekster, der tager de store bevægelser i tiden under behandling. Her vil du finde gennemreflekterede pointer, som løfter sig fra døgnets begivenheder.

Dette er et helt basalt demokratisk princip.

Alligevel er der grund til at minde om det. For selvom vi for længst har lært, at selve meningen med demokratiet er, at det kan rumme forskellige holdninger og faktisk drives frem af uenighederne, har vi det med at overse, at forudsætningen for, at vi overhovedet kan dele os efter anskuelser, er, at vi først har dannet os disse anskuelser.

En anskuelse er således ikke blot en flygtig sindsstemning eller et ophidset følelsesudbrud, men derimod et nogenlunde rodfæstet synspunkt, som det tager tid at nå frem til. Og i processen må vi nødvendigvis trække på relevant viden og være i dialog med andre.

Hvor ville det være befriende, hvis vi blot en gang imellem havde mulighed for at diskutere en sag til bunds

Det er vigtigt at holde fast i, at anskuelser netop er noget, der dannes. Det er noget, vi skaber, og ikke noget, vi har liggende færdigproduceret på et lager. Derfor kan man heller ikke bare stikke en mikrofon ned i folkedybet og regne med, at det, man hører, har en særlig værdi eller sandhed. Folkets stemme kan udmærket vrøvle.

Alligevel spørger analyseinstitutterne os om, hvad vi mener om internationale konventioner, skattepolitik, patentdomstol og politiske manøvrer. De beder os om at rangordne ministre og vil vide, om vi er for eller imod grænsekontrol og minimumsnormering i børnehaver. Og det, selv om vi ikke ved nok om emnet eller ikke har haft mulighed for en ordentlig dialog med andre.

Men uanset hvor skrøbelige vores besvarelser er, læses de, som var de udtryk for en særlig folkets visdom, og straks kappes politikere og meningsdannere om at alliere sig med folkets sandhed. Og ve den politiker, der kommer til at sige, at der måske er noget, folket har misforstået – at folket måske ikke har fået sat sig ordentligt ind i sagerne, at vi ikke ved, hvad vi taler om.

En sådan politiker anses for elitær og udemokratisk. For i den offentlige debat taler folkets stemme altid sandt, og den findes i analyseinstitutternes lagkagediagrammer.

Grafer og tabeller skæres og tilpasses, så man opnår den ønskede effekt

Vi begår imidlertid en alvorlig fejl, når vi på den måde går ud fra, at folk per definition besidder færdige anskuelser, eller at der findes en særlig folkets sandhed.

Mange mennesker stirrer andægtigt »ned i folkedybet som i en brønd og får en stærk og hemmelighedsfuld overbevisning om, at de har set selve visdommen«.

Sådan sagde demokratiforkæmperen Viggo Hørup, men han tilføjede, at dem, der har set ned i folkedybet, nok »ikke har set andet, end at der var sort«.

Eller med andre ord: Det er en demokratisk fejlslutning, hvis man uden videre regner med, at folkets stemme består af informerede anskuelser. For hvis folk skal mene noget kvalificeret, stiller det krav til den proces, hvori anskuelserne formes. Og hvis vi vil styrke demokratiet, skal vi tage langt bedre vare på netop den proces.

Der er mange steder, man kunne sætte ind, men her er 4 krav, som vi, borgerne, passende kunne stille til medierne, politikerne og os selv:

1. Lad være med at spekulere i vores følelser.

I jagten på vores opmærksomhed designer politikere og medier udmeldinger og nyheder, så de fremkalder bestemte følelser hos os.

Vi skal være forargede over en politikers spørgsmål om termokander og servietter til sin bryllupsreception. Vi skal være oprørte over, at en forbryder ikke udvises. Og vi skal væmmes over elendige forhold på plejehjemmet.