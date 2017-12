Journalist: Vi pensionister må på barrikaderne imod fremmedfjendtligheden

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Den danske fremmedfjendtlighed er blevet så bastant, at der er brug for helt nye aktører, der kan bryde gennem den mur, som befæstes år efter år med stramninger af udlændingepolitikken.

Vi lukker os mere og mere inde i vores egen opfattelse af verden, og det vil uundgåeligt isolere os, som briterne og amerikanerne isolerer sig. De mest egnede i et oprør mod den danske selvoptagethed er paradoksalt nok en flok pensionister, nemlig tidligere ambassadører, erhvervsledere og eksperter, der har betydelig udenrigspolitisk erfaring, dvs. personer, der har levet af at forstå og forklare den verden, der er grundlaget for vores eksistens.

Vi bør etablere en røst, som konsekvent blander sig i debatten og den politiske proces for at undgå, at vi glider vi ind i en slags brexitproces, hvor fordomme blokerer for en nøgtern debat om vores fremtid.

Når man har boet mange år i udlandet er det barokt og fortvivlende at se den seneste politiske udvikling i Danmark, hvor det åbenbart nu drejer sig om at få flest mulige flygtninge sendt tilbage hurtigst muligt – syge eller ikkesyge. Udenlandske forskere idømmes bøder, hvis de ikke strikte følger reglerne om opholdstilladelser. Er der virkelig ikke større problemer at tage fat på?

Vi er totalt fraværende i den europæiske debat om en styrkelse af EU’s handlekraft, ikke mindst fordi vi står uden for euroen. Men dermed bevæger sig os uundgåeligt i en brexitudvikling, eftersom EU i stærkt stigende grad bliver drevet af eurogruppen.

Vi er heller ikke med i den begyndende diskussion, især i Tyskland og Frankrig, om en mere aktiv europæisk global politik som en reaktion på præsident Donald Trumps isolationistiske og konfrontatoriske politik og som en reaktion på Kinas aktive international kurs lige fra erhverv til sikkerhedspolitik.

Hvad vil vi gøre for at hindre en opdeling af Europa mellem nord og syd, øst og vest? Hvordan vil vi leve med Rusland, og hvordan vil vi være med til en genopbygning af Mellemøsten? Vil vi bare lade tiden gå, fordi vi ikke tør tage stilling? Hvornår vil vi satse massivt på at skabe jobs og vækst i Afrika for at undgå kriser, der kan blive langt værre end 20 års krige i Mellemøsten? Vil vi som Trumps USA se Kina som en modstander, eller vil vi se Kina og andre lande uden for Vesten som partnere?

Er der nogen, der kan tage til genmæle mod den isolationistiske tendens, er det udlandserfarne pensionister. De skal ikke frygte for deres jobs og positioner. De – vi – har stadig stemmeret og en betydelig kapitalkraft i kraft af pensionerne. Det er mennesker med viden og overblik. De kan optræde som murbrækkere.

Når franskmændene smider de politiske partier ud, og når lande kan gå i krig i en ’koalition af villige’, så kan ’villige udenrigskyndige’ også gå i aktion for at fortælle danskerne, at vi er på gale veje. Hvem skulle ellers gøre det?