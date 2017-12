Dennis Nørmark: Thyra Franks måde at håndtere politik på fortjener beundring Politikere er blevet underholdning for en rusten mediebranche, der selv bidrager aktivt til politikerleden. Få politikere tør sige medierne imod og nægte at deltage i spillet. Thyra Frank er faktisk en af dem, skriver Dennis Nørmark.

Det bliver ikke nogen nem jul for ældreminister Thyra Frank i år. I løbet af de seneste uger har medie efter medie efterlyst den ’usynlige’ minister, der ifølge en optælling i DR suverænt er den minister, der har været færrest gange igennem på live-tv og radio.

Skuffelsen er dyb i medieverdenen oven på sådan et fravær. Hvor vover ministeren dog at lade hånt om ledig sendetid, tændte mikrofoner og veltilrettelagte interviews?

Ekstra Bladet sætter trumf på ved at skrive under overskriften ’Thyra med blank tavle’, at Thyra Frank igen i år ikke ryster så meget som bare ét lovforslag ud af sit ministerium. Det er skandaløst, og oppositionen kræver mere lovgivning så hurtigt som muligt.

Astrid Krag fra Socialdemokratiet mener, at det er et udtryk for manglende ambition. I hendes øjne er Thyra Frank blot en kransekagefigur, der skal illudere politisk handlekraft ved at trisse rundt og hælde anekdoter ud i ’Aftenshowet’ og andre venlige programmer om Baileys til kaffen fra tiden på plejehjemmet Lotte. Men som politiker har hun fejlet.