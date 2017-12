Professor i retorik: Kulturministeren lytter ikke i debatten om det klassiske musikliv

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Mette Bock ønsker konstruktiv debat om det klassiske musikliv, men desværre modarbejder hun ofte selv en konstruktiv debat. Det sker især ved, at hun forvansker sine kritikeres meninger, som f.eks. i Politiken 22.12.

19.12 havde musikredaktør Thomas Michelsen bl.a. kritiseret hendes idé om at udskille DR’s musikensembler i et selvstændigt koncerthus eller placere dem under Det Kongelige Teater. Michelsen fremførte, at dette ikke ville gavne, men tværtimod skade DR’s musikformidling. Kulturministeren forvansker dette til, at han peger på kravet om flere penge, og hun spørger retorisk: Er det virkelig det eneste svar, der kan gives? Men Michelsen skriver intet, der kan gengives sådan.

I retorikken kaldes forvanskninger af modstanderes meninger for stråmænd. Med dem kan man knibe uden om relevant kritik og – med Piet Heins ord – tillægge andre en mening, hvis vanvid alle kan forstå. Det gør de fleste af vore politikere hele tiden.

Kort efter at Mette Bock kom i Folketinget i 2011, udtrykte hun forbavselse over folketingspolitikernes ringe debatniveau. Skuffende, at hun nu selv er nede på samme niveau. Det burde hun være hævet over med en filosofiuddannelse og med gentagne forsikringer om, at hun lytter til alle argumenter.

Michelsen bidrager til et kor af sagkyndige stemmer, der siger, at kulturministerens ideer om de klassiske orkestre ikke er gode, og at hun ikke har gode argumenter for dem.

Hvad er da det gale ved ministerens idé om udskillelse af DR’s musikensembler?

Kulturministeren argumenterer for udskillelsen med, at DR desværre nedlagde UnderholdningsOrkestret, og at det svækker tilliden til DR som kulturinstitution og kulturformidler. Men argumentet om, at DR’s ensembler sikres bedre mod beskæringer ved udskillelse fra DR, er forfejlet – i betragtning af alternativerne. Skulle det sikre ensemblerne bedre mod nedskæring at være en selvstændig institution under staten – og dermed underlagt finanslov og omprioritering, uden armslængde-afstand til politikerne?

Eller skulle det være bedre at blive underlagt Det Kongelige Teater – hvis hæderkronede orkester de seneste år har taget den ene nedskæring efter den anden, senest en lønnedgang til 90 procent? Jeg kender ingen DR-musikere, eller andre i dansk musikliv, som tror på dette.

Bemærk, at argumentet om at sikre mod nedskæringer kommer fra en minister, der selv arbejder for at nedlægge et symfoniorkester: Copenhagen Phil, hele Sjællands symfoniorkester, og antagelig det orkester, der laver mest omrejsende musikformidling.

Kulturministeren indkaldte i april til konference i Middelfart med alle landets musikinstitutioner repræsenteret. Her skulle man diskutere den klassiske musiks forhold og fremtid. Hvis vi deltagere troede, at hun nu ville lytte til argumenter, bl.a. om den foreslåede orkesternedlæggelse, tog vi fejl, for den politiske beslutning var taget dagen før. Og ministeren forlod hastigt sin konference. De kulturbevidste Konservative fik ganske vist forhindret nedlæggelsen, men ikke en markant nedskæring. Dermed må kulturministeren nok leve med, at hendes troværdighed i det klassiske musikliv er spinkel.