Anarki, kaos eller røvsyg dansk regelrethed

Ofte siger man, at øjnene er sjælens spejl. Om det er rigtigt, skal jeg ikke gøre mig klog på.

Men efter at have rejst og boet rundtomkring i verden er jeg til gengæld sikker på, at en af de bedste veje til at forstå et lands kulturelle dna er at køre en tur.

Helst med sig selv bag rattet, så der ikke er en taxichauffør som mental buffer mellem dig og den brusende trafik.

I trafikken er al forstillelse skrællet af, her er der ingen særlige hensyn til udlændingen, næh, her får man råt for usødet at smage, hvordan livet er for de lokale, hvilke hensyn folk tager til hinanden, og hvor meget respekt der er for loven.