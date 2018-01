Palæstinenserne kommer ikke længere ad diplomatiets vej

Alle danske skoleelever skal forbydes at ryge både på matriklen og uden for skolens grund i skoletiden. Det samme skal gælde for ansatte på alle kommunale arbejdspladser i de timer, de er på arbejde. Fra de møder på arbejde om morgenen, til de går hjem igen til fyraften. Både på arbejdspladsen, under transport, og når de arbejder hjemme.

Det mener Kommunernes Landsforening, KL, som opfordrer landets 98 kommuner til at tage stilling til røgfri skoletid og arbejdstid, og de opfordres samtidig til at gå i dialog med de ungdomsuddannelser, der ligger i kommunen, så der også her kan indføres røgfri skoletid. Opfordringen kommer i et nyt forebyggelsesudspil fra KL.

»Der er generelt alt for lidt fokus på forebyggelse i forhold til, hvor stor bevågenheden er på behandling af mennesker, der allerede er blevet syge. Men hvorfor ikke gøre, hvad vi kan, for at undgå, at de overhovedet bliver syge«, spørger Thomas Adelskov (S), formand for social- og sundhedsudvalget i KL.

»Rygning er den enkeltfaktor, der har størst negativ betydning for danskernes sundhed. Derfor opfordrer vi nu alle kommuner til at gøre en særlig indsats for at få flere til at stoppe med at ryge og færre til at begynde. Røgfri skole- og arbejdstid er gode redskaber til at nå de mål«.